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إطلاق نار في ولاية أمريكية.. وقوع إصابات

إطلاق نار في ولاية أمريكية.. وقوع إصابات

أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع إصابات في حادث إطلاق النار بمدينة سميثسبرغ بولاية ماريلاند اليوم الخميس.

وأكدت الشرطة أن المهاجم “لم يعد يمثل خطرا على المجتمع”، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

وأضافت الشرطة أنها ستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق “قدر ما نستطيع”.

وكتب النائب المحلي ديفيد ترون على “تويتر“: “نحن نتابع عن كثب حادث إطلاق النار الجماعي في سميثسبرغ الآن، ومكتبنا على اتصال مع المسؤولين على الأرض”.

ودعا النائب السكان المحليين إلى الابتعاد عن مكان الحادث.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وحددت مكانا للصحفيين لإطلاعهم على تفاصيل الحادث لاحقا.

 

 

أعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع إصابات في حادث إطلاق النار بمدينة سميثسبرغ بولاية ماريلاند اليوم الخميس.

وأكدت الشرطة أن المهاجم “لم يعد يمثل خطرا على المجتمع”، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

وأضافت الشرطة أنها ستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق “قدر ما نستطيع”.

وكتب النائب المحلي ديفيد ترون على “تويتر“: “نحن نتابع عن كثب حادث إطلاق النار الجماعي في سميثسبرغ الآن، ومكتبنا على اتصال مع المسؤولين على الأرض”.

ودعا النائب السكان المحليين إلى الابتعاد عن مكان الحادث.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وحددت مكانا للصحفيين لإطلاعهم على تفاصيل الحادث لاحقا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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