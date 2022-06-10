اخماد حريق اندلع داخل مخزن للكهربائيات في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع داخل مخزن للكهربائيات في مركز المدينة.



وقالت المديرية في بيان إن “فرق الدفاع المدني نجحت في احتواء وإخماد حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية المنزلية مشيد من السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في مركز محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضاف البيان أن “فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها من فرق الإطفاء وطوقت وعزلت النيران المشتعلة ثم عهدت إلى تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق لتحكم السيطرة التامة وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وتابع أن” الدفاع المدني استدعى خبير الأدلة الجنائية وفتح تحقيقاً في مركز الشرطة العباسية المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن المخالف المحترق”.