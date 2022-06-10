التربية الاتحادية تحدد “المسؤول الأول” عن بيع الأسئلة المسربة

“حارس البناية الموجود في المديرية، تمكن من الوصول إلى مكان الاسئلة وبيعها وتسريبها”.

أكد وزير التربية الاتحادي علي الدليمي، اليوم الجمعة (10 حزيران 2022)، أن حارس بناية تربية الرصافة الثانية، تمكن من الوصول إلى مكان الأسئلة المسربة وبيعها.

وقال الدليمي في مؤتمر صحفي إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي كان لها هدف واضح بإرباك الوضع العام، من خلال نشرها أخباراً عن بيع أسئلة الامتحانات”.

وأضاف، أن “ما جرى تداوله بشأن تسريب أسئلة مادة اللغة العربية، لم يكن صحيحاً وما جرى نشره هي أسئلة مزورة نقلت بالاعتماد على اسئلة الامتحانات التهميدية لسنوات سابقة”.

وأشار إلى أن “إهمال وتقصير لجنة الامتحانات الفرعية في قاطع تربية الرصافة الثانية، أدى إلى تسريب الأسئلة”.

ولفت إلى أن “حارس البناية الموجود في المديرية، تمكن من الوصول إلى مكان الاسئلة وبيعها وتسريبها”.

وأوضح قائلاً: “سيجري اعتماد طريقة إلكترونية آمنة لتوزيع اسئلة الامتحانات، من أجل تلافي تسريبها”، مبيناً أن “هذه الآلية ما زالت تحت الاختبار، وستُعتمد في حال إثبات كفاءتها”.

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