العالم على موعد مع قرعة مونديال قطر غداً

متابعة: علي حنون

تشهد العاصمة القطريَّة الدوحة يوم غد الجمعة الأول من نيسان، سحب قرعة مباريات مونديال 2022، التي ستقام منافساتها نهاية العام الحالي، في ثمانية استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسيم إجراء القرعة بحضور أكثر من (2000) ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في (18) كانون الأول على أرضية إستاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجّع.

ويواصل جمهور كرة القدم في أنحاء العالم الإعداد للسفر إلى قطر، التي ستشهد النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع الاستادات الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة بالقرب من وسط مدينة الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات ساعة واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين واللاعبين والمسؤولين دائماً في قلب الحدث الذي يستمر على مدى (28) يوماً، بداية من انطلاق مباراة الافتتاح في استاد البيت يوم (21) تشرين الثاني، كما تتيح الطبيعة متقاربة المسافات في قطر فرصة نادرة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة. يُشار إلى أنَّ المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 شهدت إقبالاً غير مسبوق، إذ طلب مشجعو كرة القدم من أنحاء العالم أكثر من (17) مليون تذكرة لحضور المنافسات، وقد حصل الكثير منهم بالفعل على تذاكر لحضور مباريات البطولة المرتقبة.

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