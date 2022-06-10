تقارير فرنسية: زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان

ونشر بوكيتينو عدة صور له بقميص سان جيرمان عندما كان لاعبا في صفوفه، كما نشر صورة له وهو يحمل كأس بطولة الدوري الفرنسي، وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن هذه الصور تبدو كرسالة وداع ل‍باريس سان جيرمان.