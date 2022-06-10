جامعة الفرات الأوسط التقنية تلامس العالمية في مؤتمراتها العلمية

رغم ما يطلقه البعض من أحكام متسرعة او لا تستند لبراهين ولا تعتمد على معايير ورغم ما تعانيه اغلب الجامعات الحكومية من قصور في التمويل ، إلا إن روح المبادرة لم تنقطع عن العديد من جامعاتنا في المجالات العلمية والتربوية ودخول التصنيفات الدولية ، وهذه الجامعات تستحضر الابتكار وتعمل بروحية الفريق لتعويض النقص في إمكانياتها المادية ، مرة من خلال تطبيق هدف الجامعة المنتجة ومن خلال انفتاح على بيئتها ومرة من خلال ربط علاقاتها مع الجامعات الأخرى في تبادل المعرفة والمنفعة على وفق السياقات والقياسات التي تنسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وبما لا يتقاطع مع توجهات وزارة التعليم العالي لأنها ترتبط بها من الناحية الرسمية ، وهناك الكثير من الأمثلة التي توثق الفعاليات بهذا الخصوص التي يمكن أن تصل بعضها لوصف الانجاز او الإبداع ، و نقف اليوم أمام إحدى مبادرات جامعة الفرات الأوسط التقنية وهي من الجامعات التي تأسست عام 2014 ، والتي تمتلك العديد من الفعاليات الابتكارية ، وبمبادرة من قيادتها وجهود أقسامها المختصة وتشكيلاتها التقنية تم التنسيق والتعاون لعقد مؤتمرها العلمي الدولي الأول في مجال التنمية المستدامة في إسطنبول ( تركيا ) بالشراكة مع جامعة ( آلتن باش ) التركية وكلية المستقبل الجامعة ( الأهلية ) ، ويمكن اعتبار انعقاد هذا المؤتمر ( وبموارد الجامعة التي لا تحمل الدولة اعباءا مالية ) انطلاقة واعدة نحو العالمية لما تحققه من أهداف علمية في المجالات البحثية والشراكة مع الجامعات الأجنبية وفي إكساب ملاكاتها المهارات في مجال الاحتكاك العالمي والانفتاح العلمي الخارجي ، وشارك بأعمال المؤتمر نخب من الأساتذة والباحثين من الجامعات الثلاث ( الفرات الأوسط ، آلتن باش ، المستقبل ) وحضره جمع من الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات التركية للدراسات الأولية والعليا ، وأظهرت أعمال المؤتمر أهمية البحث العلمي في ظل التحديات التي تواجه العالم عموما والعراق خصوصا فيما يتعلق بموضوع الاستدامة وأبرزها تحديات المناخ والطاقة والمياه والموارد الأخرى ، وبهذا الصدد أكد رئيس جامعة الفرات الأوسط أن جامعته أنجزت العديد من المبادرات الواعدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة ومنها اعتماد النقل الأخضر داخل الحرم الجامعي وزيادة المساحات الخضراء واستخدام ألواح الطاقة الشمسية واعتماد المعدات الذكية في ترشيد استهلاك المياه والطاقة الكهربائية ، فضلا عن انجاز البحوث العلمية التطبيقية في مجال معالجة مياه الشرب ومياه الفضلات والسيطرة على تلوث الهواء وإدارة الموارد المائية وبحوث الطاقات البديلة والمتجددة ، كما وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض ورقة عمل لمتحدث رئيسي من جامعة آلتن باش التركية وأخرى عن الطاقات المتجددة لمتحدث من الجامعة الوطنية الماليزية .

وخلال جلسات المؤتمر التي امتدت ليومين وقسمت لعدد من المحاور تم عرض ( ١٢٣ ) بحثا في مجالات متنوعة في التنمية المستدامة ، وهي البحوث التي تم قبولها بعد المراجعة والتقييم من أصل 200 بحثا قدمت للمؤتمر تتعلق بالتنمية المستدامة ، كما تم عرض بوسترات لعدد من البحوث ومشاريع الطلبة ذات الصلة بأهداف المؤتمر ، فيما تم عرض فلم يوثق الأعمال الابتكارية لجامعة الفرات الأوسط أنتجه قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة ، وتناول أبرز الأنشطة والمبادرات التي أنجزتها الجامعة في الآونة الأخيرة ذات الصلة بالتنمية المستدامة ، فضلاً عن عرض ورقة حول أهم إنجازات الجامعة فيما يخص مساراتها وآفاقها المستقبلية ، وقدم عميد كلية المستقبل الجامعة عرضا معززا بفلم وثائقي عن ابرز إنجازات الكلية في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة ، وقد تحققت العديد من الفوائد من هذه التجربة أبرزها تشجيع وتحفيز الباحثين والملاكات التدريسية على ولوج هكذا نشاطات مستقبلا ، وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج لتمتين الصلة مع الجامعات العراقية وفتح آفاق تعاونية للشراكة مع الجامعات الخارجية بما يسهم في تبادل المعرفة والمعلومات وتيسير أمور البحث العلمي المنتج والذي يمكن له الدخول في التطبيقات الفعلية ، وتوسيع مجالات التطبيق وكسر الحاجز الوطني للانطلاق تدريجيا نحو العالمية بما يعزز دور جامعاتنا وملاكاتها وطلابها في الاطلاع على التقنيات والإسهام الفعلي في حل المشكلات المحلية والدولية في ظل الظروف الحالية واحتمالاتها وتداعياتها في المستقبل وما يمكن أن يضاف في هذا الخصوص .

باسل عباس خضير

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