جبار ياور: حدود إقليم كوردستان انتهكت 200 مرة منذ مطلع العام الحالي

أمين عام وزارة شؤون البيشمركة

كشف أمين عام وزارة شؤون البيشمركة، جبار ياور، عن أن الانتهاكات التي حصلت لحدود اقليم كوردستان بلغت 200 مرة منذ مطلع العام الحالي، ولغاية 31 من شهر ايار الماضي.

وقال ياور لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الجمعة (10 حزيران 2022) ان “أجواء إقليم كوردستان انتهكت 93 مرة منذ مطلع العام الحالي”، مؤكداً أن “حدود إقليم كوردستان البرية انتهكت 200 مرة منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 من شهر ايار الماضي”.

ياور، أكد أن “حماية أجواء إقليم كوردستان من واجبات الحكومة العراقية”، مردفا ان “طائرات كثيرة تدخل أجواء العراق، ولا أحد يعرف ما هي ومن أين أتت”.

يشار الى ان جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، اعلن في بيان له أن “طائرة مسيرة مفخخة سقطت على الطريق الرئيس الرابط بين مدينة أربيل وناحية بيرمام (مصيف صلاح الدين) وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، وإلحاق أضرار مادية بمطعم وعدد من السيارات”.

أمين عام وزارة شؤون البيشمركة، نوه الى ان “التحالف الدولي وافق على تزويد البيشمركة بطائرات مسيّرة، لكن الحكومة العراقية رفضت”، موضحاً ان “وزارة البيشمركة طلبت الحصول على مسيّرات منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووزارة البيشمركة لا تمتلك أي منها، بينما تمتلك فصائل مسلحة خارج المؤسسة العسكرية العراقية طائرات مسيّرة”.

ياور، لفت الى أن “قسماً من تلك المسيّرات يصنع في العراق”، داعياً الى “إرسال فريق خبراء من إقليم كوردستان لبحث مسألة المسيّرات مع العراق”.

وأكد أن “العراق فشل في توحيد قواته المسلحة، وهو لا يمتلك دفاعات جوية ورادارات متطورة”، مضيفاً: “أبلغنا القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بكل الانتهاكات، وعلى العراق أن يضع حداً للاعتداءات التركية والإيرانية”.

واوضح ياور ان “العراق ضعيف من النواحي الدفاعية ومراقبة الأجواء، وقد تم انتهاك حدود إقليم كوردستان 200 مرة منذ مطلع العام الحالي وحتى 31 من أيار الماضي”.

بدوره، أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان أن المسيرة المفخخة التي انفجرت ليلة الاربعاء في أربيل “أطلقت من ناحية آلتون كوبري من قبل ميليشيا كتائب حزب الله باتجاه أربيل”.

وأشار مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان أصدره يوم الخميس (9 حزيران 2022)، إلى أن “مواقع رسمية تابعة لقوة إقليمية، ذكرت بعد وقوع الهجوم، وكما في المرات السابقة، أن الهجوم استهدف سيارة تابعة للموساد الإسرائيلي، وزعمت أن شخصاً قتل خلال الهجوم. ربما بإمكانهم تغذية الرأي العام عندهم بهذه الأكاذيب، لكن أبناء أربيل وإقليم كوردستان شاهدوا بأنفسهم موقع ونوعية الهجوم وآثاره، ما جعل من تلك الأنباء موضع سخرية واستهزاء”.

وعن الشائعات التي بثتها أطراف تتحدث عن استهداف سيارة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، أشار مجلس أمن إقليم كوردستان في بيانه إلى أن “الذين يبثون تلك الشائعات إنما يحاولون التغطية على فشلهم وضعفهم، وإلا فليحافظوا على الأمن في قلب العاصمة وفي مدنهم”.

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