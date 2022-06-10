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سجاد شنكالي: محافضة دهوك ترفض مزايدة شاسوار عبدالواحد ببيع البنزين بنصف السعر

 

بعد النظر في الوضع الاقتصادي و إرتفاع سعر البنزين في إقليم كردستان قام رئيس المعارضة الكردية شاسوار عبدالواحد بمنافسة و مزايدة جديدة في مصلحة الشعب، جائت المنافسة بعد ارتفاع سعر البنزين الغير متوقع نهائياً
بسعر ۱۲۰۰دينار لللتر و سعر البنزين في المحافظات الاخرى خارج الاقليم ب ٤٥۰ دينار ، لذا اضطر إلى  هذه المنافسة بعد المعانات الطويلة و المناشدات التي لم يكن لها إستجابة من أي جهة حكومية.
قام رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد بشراء مئات الصهاريج من البنزين لتوزيعها علی المحافظات الثلاث ، سليمانية و أربيل و دهوك، بسعر ٦٥۰دينار لللتر أي بنصف القيمة الحالية للبنزين في المحطات الأهلية و الحكومية .
 بعد إرسال عشرات الصهاريج الی محافظة دهوك تم منع دخول هذه الصهاريج من قبل الحكومة.
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