Posted on by

غُربةٌ الرّوح

غُربةٌ الرّوح

بقلم الشاعر عمر بلقاضي / الجزائر

***

قال احد الشعراء الحكماء في بيت راق لي:

تبدو غريبًا إذا ما كنتَ ذا خُلُقٍ … كقابض الجمرِ تكوي كفَّه النَّارُ

***

فأجبت :

وكيف تُؤلفُ في جيل يوجهه … نحو الرّذيلة والإسفاف كفّار ُ

انظر إلى النّاس قد زاغوا طواعيةً … فالأرض يحكمها بالغيِّ فجّار ُ

إنّ الموازين في أعرافهم قُلبتْ … قد أُطفئتْ بالهوى والجهل أنوارُ

انّ التّقيّ غبيٌّ في ثقافتهم … والغادرَ النَّذلَ سبَّاقٌ ومغوار ُ

غاب اليقينُ فدين الله في مِحَنٍ … فغاية النّاس في الأيام أوزارُ

وكلُّ ذي خُلق يبقى بلا سندٍ … ما عاد ينهض للأخلاق أحرارُ

فالأرضُ مثقلة بالإثم في علَنٍ … والله يعلم ما تُخفيه أسرارُ

الكفرُ مكرمةٌ والظّلم مصلحةٌ … والفُحشُ والعُريُ في التِّلفاز إشهارُ

والرّوح تُهدرُ في وهم ٍوفي طمع ٍ… إنّ الدّماء بِجورِ القتل أنهارُ

والجوعُ والدّاءُ والآفات في بلد ٍ … لديه من ذهَبِ الأعماق آبار ُ

عمّ الفسادُ وما في الدّهر من فرَجٍ … يبقى الدّمار بأمر الله والنار ُ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close