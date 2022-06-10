غُربةٌ الرّوح
بقلم الشاعر عمر بلقاضي / الجزائر
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قال احد الشعراء الحكماء في بيت راق لي:
تبدو غريبًا إذا ما كنتَ ذا خُلُقٍ … كقابض الجمرِ تكوي كفَّه النَّارُ
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فأجبت :
وكيف تُؤلفُ في جيل يوجهه … نحو الرّذيلة والإسفاف كفّار ُ
انظر إلى النّاس قد زاغوا طواعيةً … فالأرض يحكمها بالغيِّ فجّار ُ
إنّ الموازين في أعرافهم قُلبتْ … قد أُطفئتْ بالهوى والجهل أنوارُ
انّ التّقيّ غبيٌّ في ثقافتهم … والغادرَ النَّذلَ سبَّاقٌ ومغوار ُ
غاب اليقينُ فدين الله في مِحَنٍ … فغاية النّاس في الأيام أوزارُ
وكلُّ ذي خُلق يبقى بلا سندٍ … ما عاد ينهض للأخلاق أحرارُ
فالأرضُ مثقلة بالإثم في علَنٍ … والله يعلم ما تُخفيه أسرارُ
الكفرُ مكرمةٌ والظّلم مصلحةٌ … والفُحشُ والعُريُ في التِّلفاز إشهارُ
والرّوح تُهدرُ في وهم ٍوفي طمع ٍ… إنّ الدّماء بِجورِ القتل أنهارُ
والجوعُ والدّاءُ والآفات في بلد ٍ … لديه من ذهَبِ الأعماق آبار ُ
عمّ الفسادُ وما في الدّهر من فرَجٍ … يبقى الدّمار بأمر الله والنار ُتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط