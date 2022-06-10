فيديو: استعراض القوات الجوية الروسية في الساحة الحمراء

إيهاب مقبل

جانب من استعراض القوات الجوية الروسية في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، وذلك في السابع من مايو أيار 2022.

ويظهر في الاستعراض العديد من الطائرات منها: «مروحيات هجومية ونقل خفيف وثقيل كاموف وميل مي، وطائرات إليوشن إل-76 متعددة الأغراض، وطائرة إليوشن إي أل-78 للوقود الجوي، وطائرات إليوشن إل-80 للقيادة والتحكم، وقاذفات توبوليف تو-95، وقاذفات توبوليف تي يو-22 إم، وقاذفات توبوليف تي يو-160، ومقاتلات ميكويان ميغ-29 متعددة المهام، وطائرات ميكويان ميغ-31 الاعتراضية، وطائرات سوخوي سو-24 للاستطلاع والهجوم الأرضي، وطائرات سوخوي سو-25 للهجوم الأرضي، ومقاتلات سوخوي سو-30 متعددة المهام، ومقاتلات سوخوي سو-35 متعددة المهام، وقاذفات القنابل الشبح سوخوي سو-57».

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