ماذا يجري في الحويجة وسط تصريحات السياسيين الكرد؟.. قيادي في حشد كركوك يوضح

أكد القيادي في حشد الحويجة جنوبي كركوك، إبراهيم الحمداني، اليوم الجمعة، بأن الوضع الأمني في المحافظة مستقر جدا.

وقال الحمداني إن “هناك تهويلاً بحجم تواجد تنظيم داعش في مناطق جنوب كركوك، والقوات الأمنية والحشد ينتشرون بشكل كبير ويحصنون أمنة المنطقة”.

وأضاف أن “الأطراف الكردية تحاول تهويل قوة داعش من أجل إعادة قوات البيشمركة إلى مناطق كركوك، والهجمات الأخيرة التي قام بها عناصر التنظيم هي طبيعية ولاتثير قلقنا كونهم في موقف دفاعي، ولايستطيعون التحرك بسهولة”.

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