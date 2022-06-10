نقابة الفنانين العراقيين تدين مهاجمة حفل “لمجرد” في “سندباد لاند” وتنتقد صمت وزارة الثقافة



عبرت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الجمعة، عن أسفها وادانتها لمهاجمة حفل الفنان سعد لمجرد الذي كان من المقرر إقامته في مدينة سندباد لاند ببغداد، منتقدة “صمت” وزارة الثقافة العراقية على ذلك.

وقالت النقابة في بيان إنها “تابعت بقلق بالغ وأسف شديد تكرار حالات مهاجمة الفعاليات الفنية التي تحتضنها بغداد والمدن العراقية الأخرى”.

وأضافت، “نعيش في بلد عُرِفَ بتعدديته التي هي سر قوته وجماله ونؤمن ان حرية الجماعة أياً كانت تتوقف لدى حرية جماعة أخرى وتعلمنا من العراق درس التنوع والتعايش ، فالعراق للجميع ومن واجبنا التأكيد على ضرورة إحترام الفعاليات الفنية والثقافية التي حصلت على الموافقات الأصولية من الجهات المختصة ، وندين بأعلى درجات الحدّة هذه الممارسات التي تنتمي للتنظيمات المتشددة ومتطرفي العصور الوسطى، لا إلى بلدٍ تم اختراع أول آلةٍ موسيقية على أرضه”.

ودعت النقابة الجهات الحكومية ذات العلاقة لـ”القيام بواجباتها التي حددها الدستور ، كافلاً للحريات وحمايتها من نهج التعسّف الممنهج”.

واستغربت، “صمت وزارة الثقافة العراقية المطبق بما لا ينسجم وتدخلها المباشر في فعاليات نقابتنا وهو تدخل خارج سياقات عمل الوزارة”، معلنة، ” تضامنها مع المؤسسات الفنية التي تعرضت الى حوادث أفضت إلى خسارة مادية ومعنوية فضلا عن مصادرة حق المواطن العراقي الذي حضر هذه الفعاليات برفقة عائلته بحثاً عن بصيص أمل ينقذه من دخان الصراع السياسي الذي يحيط بالمشهد العراقي منذ سنين”.

وأعلنت مدينة “سندباد لاند” الترفيهية، امس الخميس، إلغاء حفل للفنان المغربي سعد لمجرد والذي كان مقرر إقامته الليلة، بعد تجمع العشرات من المحتجين يقودهم رجال دين، للتعبير عن رفضهم لإقامة الحفل. وقال أحد القائمين على المدينة الترفيهية “قررنا إلغاء الحفل بعد تهديد باقتحام المدينة والحفل من قبل المتظاهرين”. وأضاف أنه “تم إخطار لمجرد بالقرار، الذي أبدى استغرابه وقال نصاً “معقولة وضع العراق هيك (هكذا)”. وبين أن “إدارة المدينة ستتحمل تكاليف أجور المطرب وسكنه ونقله بالإضافة إلى خسائر إعادة مبالغ بطاقات الحجز والتي بلغت خمسة آلاف بطاقة نفدت بالكامل”.

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