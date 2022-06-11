اقليم كوردستان.. تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية والصحة تحث المواطنين على الوقاية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، وفاة شخص يشتبه باصابته بفيروس الحمى النزفية.

وذكر اسو حويزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان أن “شابا يبلغ من العمر 27 عاما من قرية كورةزي التابعة لناحية خليفان بمنطقة سوران إحدى الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية توفي بعد نقله إلى المستشفى”. مشيرا إلى أنه “يعتبر أول حالة وفاة بالحمى النزفية في اقليم كوردستان العراق”.

وحث حويزي “المواطنين على إتباع الإجراءات الاحترازية لتلافي الإصابة بالحمى النزفية”.

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