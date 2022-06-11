الصحة العراقية تعلن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس النزفية احداها في اربيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 27 حالة وفاة نتيحة الاصابة بمرض “الحمى النزفية” في عموم البلاد، بينها حالة وفاة واحدة في اقليم كوردستان.

ذكر ذلك المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي مضيفاً أن حالات الوفاة هذه هي من ضمن 162 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الحمى النزفية في العراق.

وبين البدر أن نصف هذه الحالات قد تماثلت الى الشفاء التام.

وعن حالة الوفاة الواحدة، أشار البدر الى أنها سجلت ضمن محافظة اربيل باقليم كوردستان، داعيا المواطني الى توخي اجراءات السلامة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة “الحمى النزفية”، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

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