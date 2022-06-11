Posted on by

الصحة العراقية تعلن تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس النزفية احداها في اربيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 27 حالة وفاة نتيحة الاصابة بمرض “الحمى النزفية” في عموم البلاد، بينها حالة وفاة واحدة في اقليم كوردستان.

ذكر ذلك المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي مضيفاً أن حالات الوفاة هذه هي من ضمن 162 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الحمى النزفية في العراق.

وبين البدر أن نصف هذه الحالات قد تماثلت الى الشفاء التام.

وعن حالة الوفاة الواحدة، أشار البدر الى أنها سجلت ضمن محافظة اربيل باقليم كوردستان، داعيا المواطني الى توخي اجراءات السلامة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة “الحمى النزفية”، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close