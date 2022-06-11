القوات الأمنية تعتقل ناشطين تسببا بتصعيد احتجاجات جنوبي العراق

افاد رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، علي العبادي، يوم السبت، بإلقاء القبض على ناشطين اثنين تسببا بتصعيد احتجاجات الموظفين بالعقود في المحافظة.

وقال العبادي إن القوات الامنية اعتقلت عمار الزيدي ممثل عقود الـ30 الفا، ووسام التميمي ممثل عقود صحة المحافظة، وذلك بسبب قيامهما بالتظاهر اليوم والتصعيد الذي تسببوا به من خلال فصل البصرة عن العالم الخارجي.

وأضاف أن المتظاهرين خرجوا بسبب عدم تضمين قضيتهم ضمن قانون الامن الغذائي الذي اقره البرلمان مؤخراً.

كما أشار العبادي إلى أن وساطات محلية ونيابية عليا تجري حالياً لضمان إطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الامنية، ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عن هذه الوساطات.

وأنطلقت صباح اليوم، تظاهرات جديدة لأصحاب العقود، حيث قامت بقطع الطريق الدولي في محافظة البصرة نتيجة عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم للشروط اللازمة كافة للتثبيت وتهميشهم بقانون الأمن الغذائي.

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