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انتحر قبل الإمساك به.. قوة أمنية تشتبك مع تاجر مخدرات جنوبي بغداد

اشتبكت قوة امنية مشتركة مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر أمني أن ” القوة الأمنية قامت بمحاصرة تاجر المخدرات وحصل تبادل إطلاق النار بين القوة الأمنية والتاجر ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة فيما أصيب ضابط بجهاز الأمن الوطني بجروح ايضا”.

وأضاف المصدر؛ أنه بعد اصابة تاجر المخدرات قام بتفجير نفسه برمانة يدوية كان يحملها معه ما ادى إلى وفاته في الحال”.

وأشار إلى أن القوة اﻷامنية اقتحمت الدار التي تحصن بها التاجر وقامت باعتقال أولاد التاجر أحدهم تولد 2004 والثاني تولد 2007 كانوا معه داخل الدار.

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