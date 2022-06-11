بافل طالباني يزور مسرور بارزاني ويؤكد دعمه لحكومة كوردستان وإنجاح برنامجها الإصلاحي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، وفداً رفيعاً من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة رئيس الاتحاد بافل جلال طالباني الذي اكد دعمه لحكومة كوردستان وإنجاح برنامجها الإصلاحي.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان أن “اللقاء حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وجرى في الاجتماع، الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، التأكيد على أهمية دعم حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما برنامجها الإصلاحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كذلك تم تسليط الضوء على المشاكل التي تحتاج إلى حلول”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “حكومة الإقليم تمتلك برنامجاً إصلاحياً مشتركاً يشمل جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، وأنه وبدعم الأطراف الكوردستانية كافة، يتعين العمل فريقاً واحداً لتطبيق البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات إلى المواطنين في جميع أرجاء إقليم كوردستان”.

هذا وأكد وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني دعمه لحكومة إقليم كوردستان، وإنجاح برنامجها الإصلاحي، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومنجزاته.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط