بعد ظهوره على قناة عراقية.. جورج قرداحي يشعل غضب السعوديين



أشعل وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، ضجة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماتها.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: “إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن”.

وأضاف قرداحي، أن “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد”.

وتابع: “لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم”، مشيراً إلى أن “دول مجلس التعاون الخليجي كانت (تتحين الفرصة) للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”.

وكان قرداحي قد أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ”العدوان” ورأى أن الحوثيين “يدافعون عن أنفسهم”.

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