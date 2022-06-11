بعد قتله 13 مدنيا.. هل تشن تركيا حربا طويلة على حزب العمال بشمال العراق؟

تشكّل جبال قنديل شمالي العراق ملاذا لحزب العمال الكردستاني خارج تركيا، التي تواصل بوتيرة عالية عملياتها العسكرية ضده في مسعى منها لإنهاء نشاطه المسلح والقضاء عليه.

تشكّل جبال قنديل شمالي العراق ملاذا لحزب العمال الكردستاني خارج تركيا، التي تواصل بوتيرة عالية عملياتها العسكرية ضده في مسعى منها لإنهاء نشاطه المسلح والقضاء عليه.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن العثور على جثث 13 مواطنا تركيا في منطقة غارا الجبلية في شمال العراق، حيث يقوم الجيش التركي بتنفيذ عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأكد أكار اليوم الثلاثاء في تصريح أدلى به أمام البرلمان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات بلاده شمال العراق “مستمرة بلا هوادة”، موضحا أنه تم خلال عملية “مخلب النسر-2” -في منطقة غارا- تحييد 53 مسلحا بينهم اثنان تم القبض عليهما أحياء.

وكانت تركيا نفذت صيف العام الماضي عملية “مخلب النسر-1″، وشملت غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب العمال الكردستاني في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وهاكورك شمالي العراق.