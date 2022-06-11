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بعد قتله 13 مدنيا.. هل تشن تركيا حربا طويلة على حزب العمال بشمال العراق؟

Turkish soldiers patrol Iraq-Turkey border

مروحية تركية تقوم بمهمة في الحدود التركية العراقية 
زاهر البيك

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن العثور على جثث 13 مواطنا تركيا في منطقة غارا الجبلية في شمال العراق، حيث يقوم الجيش التركي بتنفيذ عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأكد أكار اليوم الثلاثاء في تصريح أدلى به أمام البرلمان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات بلاده شمال العراق “مستمرة بلا هوادة”، موضحا أنه تم خلال عملية “مخلب النسر-2” -في منطقة غارا- تحييد 53 مسلحا بينهم اثنان تم القبض عليهما أحياء.

وكانت تركيا نفذت صيف العام الماضي عملية “مخلب النسر-1″، وشملت غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب العمال الكردستاني في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وهاكورك شمالي العراق.

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