جهاز مكافحة الارهاب ينفي رقص منتسبيه على أنغام أغنية تمجد صدام”

نفى جهاز مكافحة الارهاب يوم السبت ان يكون الاشخاص الذي ظهورا وهم يؤدون رقصة على أنغام اغنية تمجد النظام السابق من منتسبيه.

وقال الجهاز في بيان “تخرج علينا بعض الصفحات والقنوات الوهمية تفتقر للمصداقية المهنية والوطنية لتنشر فديو عبثي لايمت لجهاز مُكافحة الإرهاب العراقي بصلة للتشويش على الإنجاز المتحقق في مسابقة المُحارب الدولي في الأردن والتي حصد فيها الجهاز المراتب الأولى”.

واضاف؛ “كما هو واضح في الفيديو أن الرُتب والشعارات لاتمت لنا بأي صلة كما أن مُقاتلينا المشتركين في المسابقة عددهم (7) فقط من المراتب على عكس ما تم عرضه داخل الفيديو”.

وأشار إلى ان “هُنالك عشرات من القوات العسكرية التي ترتدي الزي الأسود في داخل العراق وخارجه وليس من المعقول أن يُنسب كُل من يرتدي هذا الزي إلى جهاز مُكافحة الإرهاب”.

ولفت إلى أنه “تم تحليل الفيديو من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي والذي أكد عدم صلته بأبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب”.

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