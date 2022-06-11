خبير قانوني يؤكد عدم قانونية استجواب عدد من الوزراء في مجلس النواب واقالتهم

اكد الخبير القانوني علي التميمي عدم قانونية استجواب عدد من الوزراء في مجلس النواب واقالتهم.

وقال التميمي في بيان :” ان حكومة مصطفى الكاظمي لم تأت من هذا البرلمان ، بل البرلمان السابق الذي انتهى ،كما ان حكومة الكاظمي أصبحت حكومة تصريف اعمال يومية بحسب الدستور العراقي ، ولا يحق لها التوظيف والتعيين لذا لا يمتلك البرلمان الحالي سلطة الاستجواب والاقالة للوزراء ” .

واضاف :” على البرلمان الحالي ان يشكل الحكومة الجديدة، ومن ثم تتم مساءلة الوزراء واقالتهم “.

واشار الخبير القانوني الى ان الجهة الوحيدة التي تحق لها مساءلة واقالة الوزراء في الحكومة الحالية هي رئيس الوزراء وباوامر وزارية ، كما ان قرارات رئيس الوزراء الحالي قابلة للطعن امام القضاء الاداري .

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اكد امس الخميس، ان استجواب عدد من الوزراء في مجلس النواب واقالتهم ومنح الثقة لوزراء جدد يعد مخالفة قانونية.

وقال المالكي في تدوينة على “تويتر”، إن “اعتزام مجلس النواب الحالي استجواب عدد من الوزراء في الحكومة منتهية الصلاحية واقالتهم ومنح الثقة لوزراء جدد يعد مخالفة قانونية صريحة لان المجلس الحالي لم يكن هو الذي صوت على تشكيل هذه الحكومة ولم يمنحهم الثقه حتى يستجوبهم”./انتهى9

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