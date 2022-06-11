Posted on by

خلال 24 ساعة.. الدفاع المدني يؤكد اخماد 8 حرائق في نصف بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، اليوم الجمعة، حصيلة عمليات مفارزها لإخماد الحرائق في جانب الكرخ من بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية إن مفارزها “أخمدت حادث حريقاً داخل أسواق غذائية في شارع الضغط بمنطقة الغزالية بسبب تماس كهربائي داخلي ، وكذلك إخماد حريقين الأول دار سكن في القرية العراقية والثاني رحلات مستهلكة داخل مدرسة البيادر م 632 بمنطقة العامرية، أسباب الحادثين تماس كهربائي داخلي، كما تم إخماد حريق في احدى الغرف تستخدم كمخزن للأثاث في منطقة حي الاعلام، بسبب تماس كهربائي داخلي”.

وأضافت المديرية أن مفارزها ايضا “أخمدت حريقاً داخل غرفة في شقة ط2 في حي الصحة بمركز البياع بسبب تماس كهربائي داخلي، وكذلك اخماد حريق بستان في اليوسفية بسبب عقب سيجارة، وإخماد حريق في دار سكنية في حي الجوادين بمنطقة الشعلة بسبب تماس كهربائي داخلي، وإخماد حريق في مركز حي العامل داخل محولة كهرباء وطنية في محله 805 بسبب الحمل الزائد”، مبينة أن “جميع الحوادث بدون اضرار بشرية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close