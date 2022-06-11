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درجات الحرارة تنهي حياة شقيقين غرقاً في نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بغرق شقيقين شابين في أحد الأنهر في المحافظة أثناء السباحة.

وقال المصدر إن “الشقيقين من رعاة الاغنام، احدهما أراد السباحة في مياه مشروع ري الجزيرة الشمالي في ناحية ربيعة غربي المحافظة وغرق فهرع شقيقته لنجدته لكنه غرق معه”.

وبين أن “الضحيتين أحدهما بعمر 22 عاماً والآخر بعمر 20 عاماً”، مشيراً إلى أن “عدداً من أهالي المنطقة نزلوا إلى مياه النهر بحثاً جثتيهما ونجحوا بالعثور عليهما وانتشالهما”.

ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في كل عام يلجأ الأطفال والشباب إلى مياه الأنهر للتخلص من الحرارة، وتتزايد حالات الغرق.

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