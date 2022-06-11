دهوك.. نقص عجلات الإطفاء ينذر بخطر تزايد الحرائق في مخيمات النزوح

شكت مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الجمعة، من نقص عجلات الإطفاء، مطالبة بعجلات اضافية للسيطرة على حوادث الحرائق في مخيمات النازحين بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم بيوار عبدالعزيز إن “دائرته بحاجة الى 17 عجلة أخرى لإطفاء الحرائق بغية السيطرة على الحوادث داخل المخيمات”.

واشار الى، ان “ثلاث سيارات للإطفاء تتواجد في المخيمات وهذا العدد غير كاف للمخيمات”.

وتابع عبد العزيز، أنه “مع بداية موسم الصيف شهدت المخيمات ثلاث حوادث حريق ادت الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين”.

من جهته قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك ديان جعفر إن دائرته “تنسق مع دائرة الدفاع المدني من أجل زيادة أعداد سيارات الإطفاء في المخيمات اضافة الى التنسيق مع منظمات انسانية لدعم توفير سيارات الإطفاء في المخيمات”.

في حين طالب نازحون باستبدال الخيم بجدران اسمنتية وسقوف عازلة لتجنب الحرائق داخل المخيمات.

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