ديالى.. دائرة حكومية تبلغ سكان بلدتين بقطع الكهرباء 3 أيام متتالية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، إطفاء التيار الكهربائي في بلدروز وناحية كنعان بمحافظة ديالى لثلاثة أيام متتالية لاكمال مشروع كهربائي، مبينة ان هذا المشروع سسيهم في زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية لاحقاً.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان “إلى أهالي قضاء بلدروز الكرام ، نود إعلامكم بأنه سيتم إطفاء التيار الكهربائي عن كافة مناطق قضاء بلدروز وناحية كنعان من قبل شبكة نقل الطاقة فرع ديالى لثلاثة أيام متتالية ابتداءً من يوم غد السبت، وذلك لإكمال مشروع تشييد خط بلدروز _ الشرقية 132 كف لتغذية المحطة الشرقية التحويلية الثانوية 132/33/11، مبينا انه “سيتم إعادة التيار الكهربائي لقضاء بلدروز وناحية كنعان بعد الساعة الثالثة ظهراً”.

وأضاف البيان أن “مشروع تشييد خط بلدروز _ الشرقية 132 كف، سيسهم في تخفيف أحمال المحطة الشرقية 132/33/11كف وفك الاختناقات الحاصلة عليها وسيسهم أيضا في زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”.

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