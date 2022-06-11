د.نوفل ابو رغيف يؤكد ضرورة تقديم الدعم والشراكة للانشطة والملتقيات الثقافية والعلمية والابداعية

سعد محمد الكعبي

أكد د. نوفل ابورغيف الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار أن من واجب وزارة الثقافة تحقيق الدعم والرعاية والشراكة لجميع الأنشطة والملتقيات الثقافية والعلمية والفكرية والابداعية.

جاء ذلك خلال افتتاح ابو رغيف لأعمال وفعاليات المعرض الثاني عشر للكتاب العلمي الذي نظمته كلية المنصور الجامعة تحت عنوان ( الكتاب غذاء الروح) بالتعاون مع الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات على باحات وأروقة الكلية ضمن موسمها الثقافي العلمي السنوي

وبمشاركة دار ثقافة الأطفال و دارالمأمون للترجمة والنشر و دارالشؤون الثقافية ودار الكتب والوثائق ودار النشرالكردية ومركز البحوث والدراسات .

ودعا ابو رغيف المؤسسات العلمية والتربوية المعنية إلى إدامة تنظيم هذه المهرجانات لكونها علامة عافية وعاملاً أساسياً لتعزيز الحضور الثقافي والمعرفي والأكاديمي في البلد ، وفي سياقٍ درجنا عليه في مختلف معارض الكتاب المحلية والدولية.

وتجول السيد الوكيل في أروقة المعرض برفقة عميد الكلية د. صباح محمد كنو وممثل السفارة الفلسطينية السيد جهاد فؤاد ورئيس الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات د.عبدالستار شاكر بمشاركة مدير مركزالدراسات والبحوث ومعاونته في وزارة الثقافة د.أسماعيل سليمان ود.إيناس القباني ونخبة من الأساتذة والاكاديمين الذين أشَّروا خصوصية هذا المعرض وتميزه بالثراء والتنوع واشتماله على العناوين والتخصصات والحقول المهمة الى جانب معارض الرسم والتشكيل والأعمال اليدوية من الفولكلور والتراث الشعبي ومعرض للرسوم الكاريكاتيرية للفنان الفلسطيني(علي عاتب)في مشاركة مميزة للسفارة الفلسطينية في المعرض تأكيداً للتواصل الثقافي والعلمي بينها وبين الجامعات العراقية.

من جانبه أوضح عميد الكلية د.صباح محمد أن معرض هذا العام شهد فعاليات جديدة ومشاركات واسعة لدور النشر المحلية والعربية، فيما أكد رئيس الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات على تعزيز العمل المتواصل في اطار الشراكة والانفتاح على المؤسسات الوطنية والعربية بنفس الاهمية مشيداً بمشاركة دول عربية لأول مرة في هذا المعرض مثل مصر وتونس والجزائر وفلسطين وغيرها .

ولدوره الكبير في النهوض بالواقع الثقافي العراقي مــُــنح د.نوفل ابورغيف درع الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات وكذلك هدية سفارة فلسطين في بغداد تقديراً لجهوده ورعايته المتواصلة لمعارض الكتاب وللقراءة وللفعاليات الثقافية والعلمية والابداعية.

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