ريال مدريد يرد على ضياع مبابي بـ”تشواميني”

وكتب النادي الملكي: “اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط بالنادي لمدة 6 مواسم مقبلة”.

ويتعين على اللاعب البالغ 22 عاما الخضوع لفحص طبي قبل توقيع العقد وتقديمه ظهر الثلاثاء.

وبات تشواميني (22 عاما) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو

وبحسب تقارير صحفية، سيحصل موناكو على مبلغ 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونا كحوافز، على أن تذهب نسبة 10 بالمئة من هذه الصفقة إلى نادي بوردو الفرنسي، بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين.

وفضل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا بدلا من الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا، الذي ابدى اهتمامه بالتعاقد معه، حتى أصبح محور تنافس بين الناديين على غرار مواطنه كيليان مبابي الذي جدد عقده مع سان جرمان.

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وتفجرت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في يناير 2020 قادما من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 10 مباريات وسجل هدفا.

وشارك تشواميني أساسيا في المباراتين الاخيرتين لمنتخب “الديوك” ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها، في الخسارة أمام الدنمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1.