“سندباد لاند”: ألغينا حفل سعد لمجرد بعد تهديدنا بحرق المدينة

أصدر مجلس إدارة مدينة “سندباد لاند” في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بياناً توضيحاً بشأن الغاء حفل الفنان المغربي سعد لمجرد.



وقال المجلس في بيان “تود سندباد لاند ان تؤكد على العهد والثوابت التي انطلقت بها لكم في فضاء العراق العظيم والعاصمة الحبيبة بغداد بان تكون مركزا لاستعادة مجد العراق العلمي والثقافي والفني والترفيهي والخيري وغيرها وان تكون المساحة التي يلتقي بها الجميع من دون قيود او احكام مسبقة تكبل المواطن من ممارسته حريته بأمن ومن دون خوف، وكذلك توفير فرص العمل للمئات من الشباب العراقي. من خلال هذه الثوابت قدمت سندباد لاند لجمهورها والمواطنين وللعالم انموذجا فريدا منذ انطلاقتها بعد انتهاء إجراءات الحظر وسابقت الزمن في ٢٠٢١ والى الآن لنشر واستضافة ودعم جميع الفعاليات والأنشطة وحتى خارج حدودها وفي قلب العاصمة بغداد لتحطيم المقولة التي درجت خلال الأعوام الماضية بان: ( بغداد ماضيها أجمل من حاضرها) وسعينا جاهدين لان نكون أحد الاعمدة التي تعيد للعراق مكانته في مصاف الأمم والحضارات وأيضا تعطي للشباب العراقي الامل بغد و ( بغداد حاضرها أجمل وأفضل من ماضيها)”.

وتابع، “نعلنها دون حرج قمنا بإلغاء الحفل تحت التهديد بحرق المدينة وسفك دماء من فيها.. وكان سبب تضحيتنا بكل الاموال والمبالغ التي صرفت هدفه سلامة الجميع ومنع سفك دم اي عراقي … نحن غير آسفين على تضحيتنا المالية ولكن سنطالب بأقصى العقوبات بحق من حرض وقاد هذا الهجوم الذي يعيدنا إلى حقبة مأساوية خلت قبل سنوات ونحن نثق بالقضاء العراقي الذي طالما أنصف الجميع”. واضاف البيان، “من هذه الثوابت تحرص سندباد لاند دائما لمراعاة جميع الاعتبارات الثقافية والدينية والتاريخية لفسيفساء شعبنا العظيم والتزام الآداب العامة لمجتمعنا المحافظ وعدم المساس بها وجعلها دائما مخصصة فقط للعوائل العراقية المحترمة لتكون ملاذا للعائلة في أجواء تخلو تماما وعكس ما يدار في الأماكن الأخرى في بغداد والمحافظات من مجون وعربدة. وحتى باستكمالنا دائما لجميع الموافقات القانونية، قمنا سابقا بإلغاء وتأجيل انشطة ثقافية وفنية رغم الخسائر الفادحة التي منينا بها وآخرها كان تأجيل حفل الفنان العربي المغربي من ٢ حزيران الى ٩ حزيران لأجل تزامنه مع فترات حداد دينيه والذي للأسف لم يراعى من قبل من قاموا بتنظيم الهجوم على ارض سندباد لاند وتحويلها الى ساحة حرب وشغب وابتزاز واحتجاز لمدة ٥ ساعات وترويع للعوائل والأهالي مع أطفالهم الذين يقضون امتع الأوقات بالإضافة الى تخريب الممتلكات العامة والخاصة. وما كان منا سوى المحاولة بشتى الوسائل لتهدئه الموقف وكسب الوقت حتى نؤمن اخلاء الاهالي وضيفنا الفنان سعد المجرد واعضاء فرقته”.وتابع، “نعلنها دون حرج قمنا بإلغاء الحفل تحت التهديد بحرق المدينة وسفك دماء من فيها.. وكان سبب تضحيتنا بكل الاموال والمبالغ التي صرفت هدفه سلامة الجميع ومنع سفك دم اي عراقي … نحن غير آسفين على تضحيتنا المالية ولكن سنطالب بأقصى العقوبات بحق من حرض وقاد هذا الهجوم الذي يعيدنا إلى حقبة مأساوية خلت قبل سنوات ونحن نثق بالقضاء العراقي الذي طالما أنصف الجميع”. وذكر، “اخيرا نتوجه بالشكر الجزيل للراي العام العراقي الذي شكله جمهورنا الكريم الواعي المحترم وللاعلام والقنوات الفضائية في نقل حقيقة ما حدث للمواطنين والشكر موصول لقواتنا الأمنية البطلة ولكل صوت أطلق لمساندتنا من وجوه مجتمعية واعلامية وفنية ودينية وحكومية ونثمن دور نقابة الفنانين العراقيين وكافة الجهات المساندة بضرورة منع هذه السلوكيات المنفلتة وكبح اضرارها الكارثية على تقديم صورة مشرقة للوطن وأهله”.

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