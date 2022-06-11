صحة الكرخ / تختتم مشاركتها في اكبر ورشة اعلامية تدريبية نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف 

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة الاعلام مشاركتها في اكبر ورشة تدريبية اعلامية على مستوى القطر نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف بأشراف تدريبي من قبل مؤسسة انسم للحقوق الرقمية لمدة خمسة ايام بمشاركة الملاكات الاعلامية في وزارة الصحة و دوائر صحة (بغداد الكرخ ، بغداد الرصافة ، مدينة الطب ، الطب العدلي ، كربلاء ، بابل ، واسط ، الانبار ، النجف ، الديوانية ، الانبار)

و تضمنت الدورة القاء محاضرات علمية و مختصة و بطريقة تفاعلية تعتمد اساليب المشاركة و التفاعل و العصف الذهني و ايصال المشارك الى مستويات متقدمة في المهارات الاعلامية

و قام بالقاء المحاضرات عدد من المدربين الدوليين المعتمدين في العراق و منظمة اليونسكو و التي تضمنت مواضيع (البدائل الامنة للتواصل عبر الانترنت ، كيفية بناء استراتيجية امن رقمي فعالة ، انواع الكتابة الصحفية ، البيان الصحفي ، الكتابة الصحفية التقليدية و الصحافة الحديثة ، صناعة محتوى للفيس بوك و التويتر ، السرد القصصي ، الهوية البصرية ، الانفوكرافيك ، قصص الفديو ، المحتوى الرقمي المبتكر ، بناء المجتمعات الرقمية و توثيق الصلة بالجمهور ،التمثيل البصر للبيانات ) و تطبيق طريقة كسر الجليد بين المحاضر و المتلقي و تقديم شرح مفصل حول الصور و انواعها بالاضافة الى اجراء مشاريع عمل عملية لنماذج من عمليات التثقيف بمختلف انواعها التي تقوم بها وزارة الصحة

و من الجدير بالذكر ان وزارة الصحة و منظمة اليونسيف قامت كمرحلة اولى بتدريب عدد من الاعلاميين في دوائر الصحة في محافظة اربيل و الدورة الحالية في بغداد و ستكون المرحلة الثالثة دورة في محافظة البصرة و الهدف من اقامة هذه الدورات و ورشات العمل هو لتطوير القدرات الاعلامية و تنمية المهارات الابداعية للعاملين في شعب و وحدات الاعلام في وزارة الصحة و مديريات الصحة في جميع المحافظات من قبل خبراء مختصين بمجال الاعلام و الاعلام الرقمي من منظمة اليونيسيف .

اعلام صحة الكرخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط