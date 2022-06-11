Posted on by

في ذكرى سقوط الموصل.. القدو: النجيفي حلم باعلان “دولة السنة”

اتهم النائب عن محافظة نينوى وعد القدو، السبت، محافظ الموصل الاسبق اثيل النجيفي بالتورط في عملية سقوط الموصل بالتعاون مع الاطراف الكردية، مبينا ان النجيفي اجتمع في اسطنبول واتفق على ادارة الدولة السنية المقبلة.

وقال القدو في حوار متلفز  إن “اثيل النجيفي اجتمع في اسنطنبول عدة مرات فيما اتفق مع اطراف فاعلة في سقوط الموصل بان يكون رئيسا على الدولة السنية من الموصل الى الانبار وبدعم تركي مباشر”.
واضاف ان “الطرف الثاني في عملية سقوط الموصل كانت تركيا التي فتحت مطاراتها بشكل مباشر لنقل الدواعش الى سوريا والتمهيد لهم لنقلهم الى العراق بمساعدة اطراف محلية”.
وأشار القدو الى ان “الجانب الكردي كان من ابرز الداعمين لسقوط الموصل من اجل السيطرة على سهل نينوى واطراف كبيرة من المحافظة وضمها لكردستان”. انتهى/25د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close