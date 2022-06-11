“قسد” ترفع علم النظام السوري وتكتب اسم بشار الأسد في تل رفعت

إسطنبول – وكالات

أقدمت “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد” في مدينة “تل رفعت”، على رفع علم النظام السوري وكتابة اسم رئيسه “بشار الأسد” على سفح تلة المدينة السورية القريبة من الحدود التركية.

ورصدت كاميرا وكالة الأناضول أمس الخميس بعض أجزاء المدينة السورية بريف حلب الشمالي، والواقعة ضمن أهداف العملية العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري لوقوعها تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

وتواصل “قسد” اتباع تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد نحو 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة “درع الفرات” شمالي محافظة حلب، وفق الوكالة التي التقطت عدستها صوراً لنقاط عسكرية مركزية خارج تل رفعت، ظهر فيها علم النظام السوري منصوباً فوق تلة المدينة.

وعلى السفح المطل على المدينة، رصف عناصر “قسد” حجارة كتبوا فيها اسم “بشار الأسد”، دون ملاحظة وجود عناصر أو ميليشيات تابعة للنظام في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن “مصادر موثوقة” قولها إن معظم عناصر “قسد” يرتدون ملابس مدنية بينما يرتدي فريق صغير منهم ملابس مموهة، مضيفة أن العناصر غالباً ما يختبئون في منازل وأماكن شبيهة بالأنفاق على خط المواجهة خلال النهار وينتشرون في المدينة خلال ساعات المساء.