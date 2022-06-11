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لماذا يصنعون السلاح؟!!

لماذا يصنعون السلاح؟!!
يبدو أن مصانع الأسلحة أكثر إنتشارا من غيرها في العالم , وأن الدول المسماة بالقوية تعتمد في إقتصادها على بيع الأسلحة , لأن عقودها بليونية المواصفات.
والحقيقة المغيبة أن التطور التقني والتكنلوجي بلغ ذروته في هذه المصانع , ولا يمكن مقارنته بتقنيات المصانع الأخرى مهما بلغت من التقدم.
فالتقنيات العسكرية تقطع أشواطا طويلة , وعندما تتجاوز مرحلة ما تسمح بإستعمالها في المصانع التي تنتج مواد غير عسكرية.
فالعقول منهمكة بما يدمر والنسبة القليلة منها منشغلة بما يساهم في مساعدة الناس على الحياة الأفضل , ومهما شيد الناس عمارة سعادتهم , فالآلة الحربية يمكنها أن تمحقها بضربة صاروخية فتاكة واحدة لا أكثر.
ذات مرة كان أحد الأشخاص منهمكا بالعمل على إنشاء مصنع للإطلاقات في بلاد الحروب والنكبات , وعندما سألته هل تريد أن توفر مزيدا من أدوات القتل بين الناس , فقال إنها لا تكلف كثيرا وتدر أرباحا كبيرة.
المهم الربحية وهذا مبدأ الدول التي تتمنطق بغير ما تفعل , فهي تبرم صفقات الأسلحة وتوفر لها الأسواق اللازمة لديمومة الطلب عليها , ولهذا فالحروب لن تتوقف لأنها المعين الذي تبني عليه الدول القوية وجودها السعيد.
وما تقدم وغيره الكثير يؤكد بأن العدوانية المستعرة في دنيا البشر تتحكم بسلوكه , وتنطلق به إلى جحيمات سقر بتواصل مرعب وتكرارية رهيبة , وقد إرتدت الأزياء المضللة القادرة على الإيقاع والإصطياد الخاطف السريع.
وما أكثر الدول التي سقطت في شباك العدوانية المخادعة , التي ترغِّبها بما يُرضي نوازعها المؤججة , وإذا بها أسيرة ما اندفعت إليه.
فالقوة الغابية أنياب ومخالب , والقوة الدولية أسلحة وأعتدة , وقدرات تدميرية ذات تأثيرات هائلة , تمحق ما فوق التراب وتحته , وتعلن أن الراية العليا للنار , ومن لا يجيد إذكاء سقر سيُسجر فيها , وما عنده من مخرج أو مفر.
فإلى متى ستبقى العدوانية تقود البشر؟
د-صادق السامرائي

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