مشاهد للمناورات العسكرية الروسية في بحر البلطيق

إيهاب مقبل

وزارة دفاع الإتحاد الروسي تعلن عن مناورات عسكرية روسية في بحر البلطيق، حيث يُجري حلف الناتو الحربي حاليًا مناورات أيضًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّه في إطار هذه المناورة، غادرت مجموعات بحرية تكتيكية من أسطول البلطيق قواعدها وانتشرت في مناطق محددة.

وبحسب البيان، تشارك نحو 60 سفينة و40 طائرة ومروحية في هذه التدريبات في جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا.

وأصبحت منطقة بحر البلطيق الاستراتيجية مركز اهتمام كبير الشهر الماضي، حين أصبحت طلبات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو الحربي رسمية.

الجدير ذكره أنّ وزير خارجية لاتفيا، إدجارز رينكيفيكس قال الشهر الماضي، إنّ بحر البلطيق يتحول إلى منطقة تابعة لحلف الناتو، وذلك على خلفية خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف.

وردت روسيا الإتحادية على لسان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، سيحوّلهما إلى هدف محتمل للقوات المسلحة الروسية.

لمشاهدة الفيديو:

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط