مصرع ضابط في جهاز الأمن الوطني بحادث سير جنوبي تكريت

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع ضابط في جهاز الامن الوطني، بحادث سير، جنوبي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن “ضابطاً ثلاثينياً في جهاز الامن الوطني ومنسوب الى مديرية امن نينوى تعرض لانقلاب عجلته المدنية في منطقة مكيشيفة، جنوبي تكريت، في طريق عودته الى المنزل من بغداد الى الموصل، مركز محافظة نينوى، ما أدى الى وفاته في الحال”.

وأضاف المصدر أن “قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت جثته الى مستشفى قريب فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

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