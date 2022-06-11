مكاسب سعرية كبيرة لخام البصرة خلال اسبوع

اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب اسبوعية، رغم انخفاضها عند الاغلاق في اخر جلسة لها أمس الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار0.77 سنتاً ليصل الى 113.95 دولاراً، إلا أنه حقق مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 6.53 دولارات، ما يعادل 6.08%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض بمقدار 1.06 دولار، ليصل الى 122.01 دولاراً، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية كبيرة أيضاً بلغت 5.77 دولارات، بما يعادل 4.82 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 0.84 سنتاً ليصل الى 120.67 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.8 دولار او ما يعادل 1.51% .

وارتفعت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي نتيجة شح الامدادات مع توقعات الطلب القوي في موسم القيادة القادم في امريكا قبل ان تنخفض في اخر جلسة لها أمس الجمعة، بعد ان فرضت الصين اكبر مستهلك للنفط في العالم إجراءات إغلاق جديدة لكورونا.

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