“موت بطيء” يداهم أهوار العراق وناشط بيئي يؤكد جفاف بعضها

كشف الناشط البيئي علي المسافري، يوم الجمعة، عن جفاف بعض أهوار العراق جنوبي البلاد، وتعرضها لموت بطيء.

وقال المسافري إن “الوضع المائي لهور الدلمج جيد، كونه يتغذى من المصب العام وهذا لا يؤثر عليه مطلقا لانها مياه المبازل، بينما تعرض هور الحويزة لجفاف تام لعدم وجود اطلاقات مائية”.

واضاف، ان ” الاهوار الوسطى شهدت انخفاضا حادا في المناسيب وجفاف مناطق واسعة وارتفاع نسب التراكيز الملحية، وبهذا أصبحت غير صالحة للاستخدام البشري والحيواني”.

وتابع، ان” اغلاق الانهر المغذية لهور الحمار من ايمن الفرات وجفاف مساحات واسعة وارتفاع نسب التراكيز الملحية نتيجة الاعتماد على مياه المصب العام مع ارتفاع نسبة التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، سيؤدي الى هجرة مربي الجاموس وانتشار الاوبئة والامراض نتيجة الجفاف والملوحة اضافة الى ارتفاع اسعار الاعلاف”.

واكمل الناشط بمجال الاهوار، ان” هور ابو زرك في قضاء الاصلاح في محافظة ذي قار تعرض لجفاف تام، بسبب عدم وصول المياه اليه “.

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