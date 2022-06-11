هل سيمثل مكسيم خليل دور حافظ الأسد في مسلسل “ابتسم أيها الجنرال”؟

إسطنبول – متابعات

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد بأن الممثل السوري مكسيم خليل سيمثل دور حافظ الأسد في مسلسل يجري التحضير له باسم “ابتسم أيها الجنرال”.

وادعت الحسابات أن المسلسل المزمع البدء بتصويره قريباً سيكون من تأليف الكاتب سامر رضوان، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين السوريين المعارضين على أن يُطرح للعرض في رمضان المقبل متحدثاً عن فترة حكم حافظ الأسد لسوريا وانقلابه العسكري الذي قاده للحكم عام 1970 والمعروف باسم “الحركة التصحيحية” وصولاً للفساد المنتشر في سوريا حتى نهاية التسعينيات، وفقاً لما ذكره موقع “المدن“.

من جهته، نفى مكسيم خليل صحة الأخبار المتداولة حول المسلسل، مشيراً إلى أنها “ارتجالات عارية عن الصحة”.

وقال في منشور بحسابه على موقع فيس بوك، إن “أي معلومات أو تفاصيل تخص هذا العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من خلال الكاتب ‫سامر رضوان‬ أو المكتب الإعلامي للشركة المنتجة”.

من هو مكسيم خليل؟

ولد مكسيم خليل في دمشق عام 1978، والدته هي فنانة المكياج الراحلة ستيلا خليل، درس الباليه لمدة 10 سنوات وكان الشاب ‏الوحيد في الدفعة الأولى لتأسيس معهد الباليه في دمشق عام 1988.

عمل مكسيم مساعد مخرج في مسلسل ‏البحر أيوب ومسلسل الفوارس والبواسل، وبدأ بالتمثيل عام 2000.

مكسيم خليل من أوائل الممثلين السوريين الذين انضموا إلى الثورة السورية، وواجه تضييقاً أمنياً وتهديدات بالقتل، حيث أصدر نظام الأسد مذكرتي اعتقال بحقه في عام 2015، الأولى صادرة عن المخابرات الجوية، والثانية عن الأمن السياسي، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال بحق زوجته سوسن أرشيد لتأييدها الثورة.

واعتبر “خليل” حينئذ أن وضع اسمه ضمن قوائم المطلوبين للنظام شرف له ووسام على صدره، وأن هذا لن يجعله يتراجع عن مواقفه المعارضة للنظام.

وتوقف عن المشاركة في أي عمل فني داخل سوريا منذ عام 2011، واتجه إلى الأعمال العربية والمشتركة، ووضعه نقيب الفنانين التابع لحكومة النظام زهير رمضان على القائمة السوداء التي ضمت ممثلين أيدوا الثورة السورية.