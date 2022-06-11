وفاة عامل في السليمانية سقط من الطابق 16 لأحد المباني

أعلن مدير إدارة طوارئ السليمانية عن وفاة عامل بعد سقوطه من الطابق 16 لأحد المباني بمشروع (سولي فيو) الذي كان يعمل فيها.



وأفاد مراسل شبكة رووداو أن الحادث وقع يوم (9 حزيران 2022)، وعن هوية العامل المذكور، قال مدير إدارة طوارئ السليمانية، عرفان علي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إن العامل هو (مريوان خسرو) ويبلغ من العمل 45 سنة.

من جانبه، صرح رئيس فرع السليمانية لنقابة عمال كوردستان، جالاك رؤوف، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن لجان نقابة العمال توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب سقوط العامل المذكور من المبنى.

وأضاف رئيس فرع السليمانية لنقابة عمال كوردستان، أنهم يعزون مثل هذه الحوادث إلى غياب وسائل السلامة والأمان في محلات العمل، ودعا أرباب الأعمال إلى استخدام وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل للتقليل من الخسائر التي تسببها هذه الحوادث.

العامل المتوفى من أهالي مدينة السليمانية، ومن مواليد العام 1977، ويقول رئيس فرع السليمانية لنقابة عمال كوردستان إن النقابة تحقق في الحادث.

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