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وكالة الاستخبارات توجه ضربات نوعية لشبكات سرقة النفط

بعمل مهني مرتكز على جهد ميداني وفني ، يتعقّب رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عصابات الجريمة بمختلف مسمياتها ضمن عمليات استباقية متواصلة.
واسفرت العمليات الاستباقية لأبطال وكالة الاستخبارات، عن إحباط عمليات لسرقة منتوجات نفطية من (5) مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، بداخلها عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في عمليات منفصلة ضمن محافظات بغداد وديالى وكركوك والبصرة، كما تمكن بواسل وكالة الاستخبارات من ضبط (4) محطات متنقلة بدون موافقات رسمية وغير قانونية ضمن محافظة صلاح الدين.

إلى ذلك ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات عدداً من المواقع التي يستخدمها ضعاف النفوس في سرقة قوت الشعب من خلال تجارة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة ضمن محافظة نينوى، كما تمكنت من ضبط (4) صهاريج كانت معدة للتهريب والقت القبض على سائقيها، فضلا عن (6) عجلات مخالفة ضمن محافظات بغداد والبصرة وديالى وكربلاء المقدسة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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