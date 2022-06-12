إدارة الجوية تطالب بتأجيل مباراة فريقها أمام الزوراء

طالبت إدارة نادي القوة الجوية، اتحاد الكرة بتأجيل مباراتها أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، فاتحت اتحاد الكرة لتاجيل مباراة القوة الجوية أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق ، إضافة إلى الإتصال الهاتفي الذي جمع قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد برئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال للغرض نفسه”.

واضاف: أن النادي شارك برفع اسم العراق في المحافل الدولية من خلال رفد المنتخبات الوطنية بلاعبينا وهذا يحسب إلى أعرق الأندية العراقية.

واشار الى أن “النادي دائما ما يسعى إلى أن يكون اسم العراق اولا، والاهتمام بكل مستويات المسؤولية وعليه نطلب من اتحاد الكرة العراقي النظر إلينا بعين المسؤولية ايضا وهو تأجيل مباراة فريقنا القوة الجوية أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق إلى يوم الجمعة المقبل بدلا من يوم الإثنين لضمان تواجد اكبر عدد من الجمهور لمشاهدة القمة الكروية بين الفريقين”.

وتابع: ” إضافة إلى أن الفريق يغيب عنه عدة لاعبين لأسباب وهي تواجد لاعبينا مع المنتخب الاولمبي المشارك في تصفيات نهائيات اسيا،فضلا عن مشاركة المدافع ميلير مع منتخب بنما ضمن ايام فيفا دي حسب مامعمول به في كل دول العالم.”

ولفت إلى أن “النادي يحترم قرارات اتحاد الكرة العراقي كونه المظلة الكبيرة التي يعمل الجميع تحت خيمتها لكننا نتأمل بتأجيل المباراة للوقوف بمسافة واحدة مع جميع الأندية”.

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