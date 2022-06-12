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الانواء توضح تفاصيل العاصفة الترابية المرتقبة

الانواء توضح تفاصيل العاصفة الترابية المرتقبة

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة حول العاصفة الترابية المرتقبة.

وقالت الهيئة في بيان  انه “من المتوقع ان يضعف تأثير المنخفض الموسمي الحراري المؤثر على البلاد مساء هذا اليوم الاحد لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ليوم غد الاثنين”.

واضافت ان “الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار وفرص لحدوث عواصف ترابية ابتداءا من الاقسام الغربية في المنطقتين الوسطى والشمالية (صلاح الدين، جنوب وغرب الموصل، الانبار)”.

واشارت الهيئة الى انه “من المتوقع ان تتأثر العاصمة بغداد يوم غد الاثنين صباحا بموجة من الغبار ويكون خفيف الى متوسط الشدة مسببا ترديا في مدى الرؤيا ليكون (2-4) كم وفي العواصف اقل من 1000 متر، ويزول عن المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد بعد الظهر ويبقى تأثير الغبار الخفيف على المنطقة الشمالية يوم الثلاثاء ويزول عنها مساءا”.

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