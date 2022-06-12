الصدر يطالب نواب كتلته بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقي

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقي. وقال: إن حلفائي في تحالف «إنقاذ وطن» في حلٍ مني.

وأضاف الصدر في بيان، إنه «على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة، فجزاهم الله خير الجزاء».

وأضاف: «الشكر موصول لحلفائنا في تحالف (إنقاذ وطن) لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حلٍ مني جزاهم الله خير الجزاء».

وتابع: «وهذا شكر خاص لابن عمنا جعفر الصدر الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء».

واعتبر الصدر هذه الخطوة «تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره».

من جانب آخر، بحث الصدر، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، تطورات الساحة السياسية.

وقال، مستشار برزاني، في تدوينة عبر منصة «تويتر»، إنه «إن الرئيس برزاني تلقى الأحد اتصالاً هاتفياً من مقتدى الصدر؛ حيث تناولا آخر التطورات في الساحة السياسية».

وكان برزاني، قد بحث السبت، مع وفد رفيع من تحالف السيادة، آخر تطورات العملية السياسية في العراق.

وقال مكتب برزاني في بيان: إن الأخير «استقبل، السبت، في مقره بمصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، وفداً رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر».

وقد تبادل الجانبان، خلال اللقاء، «وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية».