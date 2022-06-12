القوى السياسية تبحث عن مخارج لإنهاء الانسداد

بغداد: مهند عبد الوهاب

تواصل القوى والكتل السياسية حواراتها المعلن وغير المعلن منها، من أجل التوصل إلى مخارج تنهي أزمة الانسداد الحاصل في المشهد السياسي، والتقى وفد رفيع من تحالف السيادة القيادات السياسية الكردية في أربيل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، التقى أمس السبت، رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وأضاف البيان، أن الجانبين، تبادلا خلال الاجتماع، الآراءَ بشأن الوضع السياسي للعراق وآخر تطورات العملية السياسية، كما التقى وفد السيادة، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، في حديث : إن “قنوات التواصل بين الأطراف السياسية لم تنقطع وما زالت مفتوحة ومساراتها جارية، والإطار التنسيقي يقف مع كل المبادرات التي تسعى لتقريب وجهات النظر”.

وأضاف، أن “الطريق الذي ينتهجه الإطار التنسيقي يعتمد على جمع كل القوى السياسية في مشروع واحد، وعدم إبعاد أي طرف من الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي العراقي” .

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