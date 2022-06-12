المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف: رفع دعاوى قضائية ضد المدعوة إخلاص الدليمي 

أكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف أن النائبة نصيف رفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد المدعوة اخلاص الدليمي التي نشرت منشوراً مسيئاً للنائبة نصيف مليئاً بالشتائم ويعبر عن مستواها الأخلاقي ويعكس تربيتها.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم :” نحن نترفع عن اسلوب الشتائم لأنه أسلوب رخيص يلجأ إليه المرتزقة والأبواق المستأجرة التي باعت ضمائرها بأثمان بخسة، أما بشأن الاتهامات بتمجيد النظام السابق فهي حقاً اتهامات تثير الضحك، فهذه الأجيرة تتهم الناس الشرفاء اتهامات هي قامت بها والحزب الديمقراطي الكردستاني قام بها عام 1996 عندما استنجد بالنظام البعثي، فاذهبوا ولملموا فضائحكم فالتاريخ لايمكن محوه وحتى الطفل يستطيع أن يبحث عن تاريخكم في الغوغل “.

وتابع المكتب الإعلامي للنائبة نصيف :” نؤكد مجدداً أننا نترفع عن الرد على شتائم المدعوة إخلاص الدليمي، وقد قمنا برفع ثلاث دعاوى قضائية ضدها، وستنال جزاءها العادل وفقاً للقانون حتى لو كان أسيادها خارجون على القانون ولايعترفون بالمحاكم العراقية “.

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