الهندسة فكر وحضارة في الجامعة التقنية الوسط

انعقاد المؤتمرات العلمية ، عرف وتقليد سنوي او دوري لمعظم الجامعات والمؤسسات التعليمية أينما تكون ، والعبرة والجدوى في انعقاد هذه المؤتمرات او استمرارها يرتبط بما تضيفه بما يحقق التفرد للتميز عن بقية الفعاليات ، وانطلاقا من هذه المبدأ انطلقت فكرة عقد المؤتمر الرابع للكلية التقنية الهندسية الكهربائية ضمن تشكيلات الجامعة التقنية الوسطى ، ولان الكلية والجامعة تمتلكان التاريخ والعراقة المقترن بالعطاء الذي ترجم فعلا بما مضى من السنين ، فقد عقد العزم على تحقيق التجدد والتطوير في هذا المؤتمر بإضافة مجموعة من المزايا لتلازم المؤتمر والسعي لبلوغها في عدد من المجالات ، أولها اختيار الشعار ( الهندسة فكر وحضارة ) حيث وضع هدف التجدد والإضافة ضمن شروط البحوث المشاركة فيه ، باعتبار الهندسة رافدا فكريا ينقل المجتمع لأرقى الحضارات بما يؤكد أصالة وطننا في العلم والتقدم والقدرة على النماء ، وثانيها الدقة والتنوع والرصانة في انتقاء البحوث المقبولة من بين البحوث المقدمة استنادا لتوصيات اللجان العلمية التي شكلت لهذا الغرض والتي أسفرت أعمالها عن قبول 110 بحثا من بين 130 بحث ، منها 75 بحثا لباحثين من تشكيلات الجامعة التقنية الوسطى و35 بحث لباحثين من جامعات العراق المختلفة ووزارات الدولة وباحثون أجانب ، وثالثها التنوع في المشاركة بإتاحة الفرص للباحثين والأكاديميين والمختصين في حقول العمل بإسهاماتهم البحثية او إلقاء المحاضرات ومن مختلف البلدان ( من داخل وخارج العراق ) ، ورابعها تقسيم المؤتمر إلى محاور تخصصية وبواقع أربعة محاور في مجالات هندسة التقنيات ( القدرة الكهربائية و الطاقة المتجددة ، الحاسبات والاتصالات ، الأجهزة الطبية والطب الإحيائي ، السيطرة والأتمتة ) ، وخامسها إتباع الأسلوب المدمج في عرض ومناقشة فعاليات المؤتمر حضوريا وعن بعد ( On- line ) ، سادسا إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا للمشاركة في أعمال المؤتمر والسماح بعرض مشاريع بحوث التخرج لطلبة الصفوف المنتهية للترويج لنتاجاتهم تمهيدا لتسويقها او تبنيها كأفكار للتصنيع او كمشاريع في الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير او الدكتوراه ، وسابعها نشر البحوث المقبولة في المستوعبات العالمية والتي تقع ضمن مستوعبات Scopus بما يحقق الفائدة للباحثين في مجالات تقويم الأداء والترقيات وتحقيق مزايا النشر لجامعاتهم بهدف تحسين التصنيف الدولي والمحلي ، وقد سبق لعمادة الكلية الموافقة على إضافة المؤتمر في CMT ونشر البحوث في دار نشر AIP conference proceed ion كما تقرر إن يكون تقرير الانتحال باستخدام برنامج turn tin مجاني للباحثين ، ومن خلال المحاضرات التي ألقيت وجلسات مناقشة البحوث ، يمكن القول إن المؤتمر حقق معظم أهدافه المرسومة والتي يمكن إيجازها بالآتي :

– على الصعيد العلمي ، توصل المؤتمرون إلى جملة من النتائج المهمة وفي فروع الهندسة الكهربائية المختلفة جسدتها محاور التخصصات المعتمدة في الكلية التقنية الهندسية الكهربائية وهي نتائج يمكن الاستفادة منها من قبل قطاعات الأعمال المعنية في حالة تبنيها والعمل على تنفيذها .

– وفر المؤتمر فرصة مهمة للتعارف والتواصل العلمي والإنساني بين الباحثين والعلماء من مختلف الجنسيات و الجامعات العراقية والعربية والأجنبية ، وكانت من نتاج ذلك تبادل حوارات ونقاشات علمية مهمة انعكست بشكل إيجابي على أجواء المؤتمر ، ومن المؤمل أن تمتد جسور التواصل المستقبلي بين الأساتذة مع بعضهم البعض وبين الجامعات التي ينتمون إليها وحقول العمل التقني والتطبيق .

– تمكن المؤتمر من توفير فرصة للتعريف بالجامعة التقنية الوسطى والكلية التقنية الهندسية الكهربائية محليا وعربياً ودولياً ، من خلال ما قدمته من نتاجات بحثية وعلمية وعملية .

– وجدت الكلية التقنية الهندسية الكهربائية وبعد انعقاد مؤتمرها العلمي الرابع وجوب وأهمية انعقاد مؤتمرات لاحقة ، تجسد إمكانياتها العلمية والبحثية وبمحاور متجددة وبما يواكب التطورات العالمية وبما يسهم في حل المشكلات المحلية والدولية في مجال تخصصاتها ، مع التركيز في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفضاء اخذين بنظر الاعتبار تطور المشكلات التي تواجه العالم وانعكاسها على الواقع المحلي .

– اصدر المؤتمر بيانا ختاميا ، أثنى فيه على الجهود التي بذلت لبلوغ أهدافه بما ينعكس على واقع وآفاق التخصصات والمواضيع التي تم ولوجها ، وأشاد المشاركون برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأعمال المؤتمر وبالإشراف المباشر من لدن رئيس الجامعة التقنية الوسطى وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ودوائر وزارة التعليم وممثلي حقول العمل ومنظمات المجتمع المدني وجمع كبير من أساتذة الجامعات والباحثين والخبراء .

باسل عباس خضير

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط