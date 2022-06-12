اليوم.. استئناف امتحانات الثالث المتوسط

بغداد: إسراء السامرائي

يستأنف طلبة الثالث المتوسط، اليوم الأحد، امتحاناتهم الوزارية للدور الأول التي أجلت بسبب تسريب أسألتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، : إن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في مرحلة الثالث المتوسط، يتوزعون بين خمسة آلاف و140 مركزا امتحانيا ببغداد والمحافظات، سيتوجهون صباح اليوم لأداء امتحانات الدور الأول، بعد تأجيلها عقب تسريب أسئلة مادة الرياضيات، مضيفا أن الوزارة شددت إجراءاتها الاحترازية لتلافي حصول أي عارض يؤثر في الطلبة خلال الامتحانات التي ستنتهي في الـ 22 من الشهر الحالي.وكان طلبة الثالث المتوسط قد أدوا نهاية أيار الماضي، امتحانات التربية الإسلامية واللغتين العربية والإنكليزية.

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