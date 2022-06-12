انتخابات المجلس المركزي لـ «الكتّاب العراقيين»

بغداد: زيدان الربيعي

بعد يوم حافل بالعمل المضني، أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العراقيين عن نتائج انتخاباته التي جرت، أمس الأول الجمعة، في العاصمة بغداد، وتنافس على مقاعدها 103 مرشحين.

وبعد فرز النتائج، فاز بعضوية المجلس المركزي الأديبات والأدباء عمر السراي، جمال الهاشمي، منذر عبد الحر، حسن البحار، علي الفواز، عبد السادة البصري، عارف الساعدي، ناجح المعموري، جبار الكواز، راوية الشاعر، رجاء الربيعي، علي فرحان، علي شبيب ورد، غرام الربيعي، عمران الخياط، حنون مجيد، عبد الأمير المجر، فاضل ثامر، علي الإمارة، عبد المنعم الأمير، معن غالب سباح، غنام محمد خضر، عدنان الفضلي، عمار المسعودي، حمد الدوخي، شكر الصالحي، ئاوات حسن أمين، حسين الجاف، محمد حسين، موشي بولص.

بينما فاز بمقاعد الاحتياط محمد خضر الحمداني، جاسم محمد جسام، حازم الشمري، طه الزرباطي، علي مجبل المليفي.

وسيتم لاحقاً توزيع المهام على الفائزين، ويتوقع أن يكون الشاعر عمر السراي، هو الرئيس الجديد لاتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين في هذه الدورة باعتباره صاحب أكبر عدد من الأصوات بعد أن حصل على 976 صوتاً.

وبعد 2003 جرت انتخابات اتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين، حيث فاز بالدورة الأولى الراحل عناد غزوان، الذي لم يكمل دورته بسبب وفاته، حيث حل بديلاً عنه الناقد فاضل ثامر، الذي فاز في دورتين متتاليتين، ثم اختير في الدورة السابقة الناقد ناجح المعموري.

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