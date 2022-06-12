بغداد على أعتاب مخطط إنمائي جديد

بغداد: جنان الأسدي

كشفت محافظة بغداد عن إعداد مخطط إنمائي جديد بالتنسيق مع أمانة العاصمة والجهات المعنية يتضمن دراسة مواقع جديدة لإنشاء جميع الأنشطة والفعاليات الحياتية كالسكك والطرق والمدن الإدارية.

وقالت مديرة قسم التخطيط العمراني في المحافظة فاطمة الحسناوي : إن المخطط يهدف إلى توسعة المدينة وتقليل الزخم الذي تشهده ونقل الفعاليات الملوثة إلى خارج حدودها.

وبينت أن المشروع تم تقديمه إلى وزارة التخطيط، وبانتظار المصادقة عليه، مشيرة إلى أن أمانة بغداد سبق أن قدمت مشروعا مماثلا في العام 2008، إلا أنه لم تتم المصادقة عليه وكان تحت تسمية المخطط الإنمائي

الشامل.

وأوضحت الحسناوي أن المخطط سيعطي دراسة كاملة عن جميع مناطق بغداد وإمكانية إيجاد مواقع جديدة لإنشاء جميع الفعاليات الحياتية التي أصبحت تسبب زخما داخل المدينة، علاوة على إيجاد الطرق الحلقية حول العاصمة وعدم دخول مركبات الحمل الثقيلة التي أصبحت تشكل ضرارا كبيرا على شوارع المدينة، إذ ستسهم جميع تلك الإجراءات بشكل كبير في تقليل الزخم السكاني والمروري والتلوث البيئي.

وأشارت إلى أن المخطط بحث أيضا إمكانية إنشاء طرق دائرية للسكك الحديد بعيدة عن المدينة تعمل على تقليل استخدام المركبات.

ونوهت الحسناوي بأن المحافظة طرحت حلولا ومقترحات تمثلت بإنشاء مدن إدارية لنقل الوزارات إليها بالإفادة من التجارب العالمية”.

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