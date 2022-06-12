التطور التكنولوجي والتقدم في الدراسات والبحوث المتقدمة مكن الكثير من الدول المتقدمة من إعادة تدوير النفايات والاستفادة التامة من محتوياتها.

حتى المعلومات الممسوحة والمرسلة إلى سلة النفايات صار الاحتفاظ بها من العوامل المهمة ومن الممكن الرجوع لها مرة أخرى رغم الاعتقاد بعدم أهميتها.

ومن ناحية أخرى يوجد الكثير من البشر لا ينفع معهم المسح او الابتعاد عنهم. واصبح تدويرهم للاستفادة منهم يعتبر من الأمور غاية في الصعوبة.

أنا شخصيا احب الكتابة والخط والرسم بالاقلام الخشبية ولكنني ايضا احب الممحاة بشكل أكبر ، خصوصا وبعد عقود طويلة من الخبرة صرت امسح من حياتي الكثير من الأشخاص الذين بين الزمن حقيقة وجوههم المسخمة.

الله يرحمك فرهود الچايچي كان لا يبيع الشاي أبو الهيل الطيب الا للناس الطيبين .