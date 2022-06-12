حملات إعمار خجولة والنازحون يبحثون عن أمل للعودة إلى مناطقهم

العراقيون يستذكرون إحتلال الموصل ومآسي أسوأ مرحلة:

استذكر العراقيون امس ،ذكرى سقوط الموصل بيد عناصر داعش ،وما رافقها من مآسي وخسائر بالارواح ودمار بالبنى التحيتة، في مرحلة وصفتها المفوضية العليا لحقوق الانسان ،بالاسوأ التي شهدتها الانسانية، فيما طالبت بإعادة إعمار المدينة وعودة نازحيها ومعرفة مصير المفقودين ومحاكمة المتورطين بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين في محاكم دولية. ودعت في بيان تابعته (الزمان) امس ،الجهات المعنية والمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية الى (تقديم الدعم والإسناد لإعادة إعمار مدينة الموصل، والارتقاء بواقعها الخدمي والتاريخي، وعودة المهجرين إلى مناطق سكناهم، وبذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير المفقودين)، مشددا على (أهمية تحقيق العدالة بمحاكمة المتسببين بسقوط الموصل، والمتورطين في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وضرورة مثولهم أمام المحاكم الدولية لنيل جزائهم العادل وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، فضلاً عن تعويض ذوي الضحايا والمتضررين من المدنيين). وما زال النازحون القاطنون داخل المخيمات ،يبحثون عن فرصة لاعادتهم الى مناطقهم ،بعد اعادة اعمار منازلهم التي دمرتها داعش خلال عمليات تحرير المدينة من قبضتهم. بدوره ،أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، أن ملف سقوط مدينة الموصل قائم ولم يغلق. وذكر في بيان ،اطلعت عليه (الزمان) امس (استذكر مرور ثماني سنوات على سقوط محافظة نينوى ،والفاجعة الأليمة لجريمة سبايكر على يد عصابات داعش في شهر حزيران 2014 وما تبعها من مآسي وجرائم مروعة بحق الشعب في عديد من مناطق العراق، أسفرت عن استشهاد وإصابة وتغييب عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين من المدن)، واشار الى انه (للأسف أكثر المتهمين ما زالوا طلقاء دون حساب أو قصاص، وسنعمل على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت عام2014 بعد أحداث الموصل، وهذا الملف ما زال قائماً ولم يغلق)، مجددا مطالبته بـ(تعويض عوائل الشهداء وذويهم وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم).

من جانبه ، قال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح امس إن (حجم الدمار الذي تعرضت له نينوى خلال اجتياحها من قبل عصابات داعش لا يمكن تصوره وكان كبيرا جدا، حيث ان جميع الدوائر والمؤسسات والمدارس ومراكز الشرطة بالاضافة الى مطاري الموصل والقيارة والجسور ومرافق الحياة دمرت بالكامل)، واضاف ان (نينوى شهدت ثورة عمرانية في عامي 2019 و2020 عبر اعادة جميع الجسور المدمرة باستثناء الجسر الرابع والخامس)، مؤكدا ان (الجسر الرابع والخامس سينجز بشكل كامل نهاية العام الجاري). واجتاحت عصابات داعش في 10 من حزيران 2014 عدداً من مدن العراق وخلفت خسائر كبيرة تمثلت بدمار محافظات الأنبار وكركوك ونينوى، بالإضافة الى صلاح الدين وديالى، ورأى خبراء، ان المدن المدمرة في العراق وعلى وجه الخصوص في نينوى جراء العمليات العسكرية ،تحتاج الى اعوام لإعادة الحياة فيها مجدداً. مؤكدين ان (المدينة لا تزال بحاجة إلى الكثير من الاهتمام، إذ تعاني من قلّة في الإعمار وحملات الترميم الخجولة، ولا سيما الأحياء القديمة في الجانب الأيمن من المدينة).وخاض العراق، بدعم من التحالف الدولي، معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على الموصل ،انطلقت من تشرين الأول عام 2016 واستمرت نحو 10 أشهر، لتنتهي بطرد مسلحي داعش في تموز 2017 مخلّفة عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين ودمار في البنى التحتية والمنازل.

المحافظات – مراسلو (الزمان)

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